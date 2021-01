Il Chievo al Menti contro il Vicenza: i precedenti – oggi fischio d’inizio alle 19

CALCIO – SERIE B – Questa sera alle 19 fischio d’inizio per l’incontro tra LR Vicenza Virtus e Chievo Verona, valido per il campionato di serie B. Il Vicenza è in 13esima posizion mentre il Chievo in settima.

Primo match da ricordare per i gialloblù della diga allo stadio “Romeo Menti il 26 novembre del 1989: gara di campionato contro il Vicenza. Tra le fila dei gialloblu scesero in campo Ronaldo Maran e Werner Seeber, che più recentemente hanno lavorato per i biancorossi. La gara terminò in pareggio: ospiti in vantaggio al 7’ con Curti e a 3’ minuti dalla fine Oscar Ettore Tacchi segnò la rete del pareggio.

Dalla stagione 1990-91 sino al 1994-95, quando il Vicenza di Francesco Guidolin conquistò la serie B, vi furono quattro sfide: tre con vittoria biancorossa e una finita in parità.

In serie C1 nel campionato 1992-93 la gara fu ripetuta: nella sfida del 2 dicembre del 1992 al 75’ quando le squadre erano ferme sul risultato di 1-1 l’arbitro D’Agostini di Roma sì infortunò e la gara fu sospesa. Fu recuperata il 10 gennaio 1993 e terminò 2-0 per il Vicenza grazie al rigore trasformato da Alberto Briaschi al 34’ e alla rete di Cecchini al 78’.

Gli ultimi due confronti tra le mura del Menti si sono disputati entrambi in serie B a distanza di sette anni l’uno dall’altro.

Nel 1999-2000 il Vicenza di Reja perse l’unica partita in quel campionato: rete realizzata da Passoni e poi di De Cesare al 70’. Ottavio Palladini segnò la rete del 1-2.

Nella stagione 2007-08 il Chievo appena retrocesso e lanciato verso la serie A, guidato da Giuseppe Iachini, il 22 dicembre vinse per 1-3: aprì le marcature Pellissier, poi Capone pareggiò; al 79’ Pellissier segnò nuovamente e al 90’ Obinna chiudeva la gara.

Nella foto il confronto dello scorso novembre tra le due squadre Primavera

