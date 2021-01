Il Bassano in rimonta vince il derby con Valdagno: Sandrigo di misura sul Breganze

HOCKEY PISTA – La prima parte della quindicesima giornata viene archiviata con un ennesimo rimpasto in testa alla classifica.

E’ l’Ubroker Bassano a fermare la corsa del Valdagno, ritornando a vincere in A1 per 5-3, con lo strappo decisivo avvenuto nell’ultima parte del secondo tempo con l’ex Amato, dopo un braccio di ferro per tutta la gara e due cartellini rossi a De Oro e Festa per reciproche scorrettezze.

Questo risultato favorisce il Credit Agricole Sarzana che riaggancia il Why Sport al secondo posto.

Il Galileo Follonica riscatta il ko interno contro il Lodi, con tre punti corposi (3-8) conquistati in casa della Tierre Chimica Montebello, diretta avversaria per i playoff. Tre i gol di Marco Pagnini per la seconda volta in stagione. Un’altra vittoria di misura per la Telea Medical Sandrigo che riesce ad aver ragione di un Lanaro Breganze protagonista di una delle migliori gare della stagione, per metà partita in vantaggio e poi raggiunto nel finale dal gol dell’ex Cacau (doppietta).

Nel campionato di Serie A2 dopo il biglietto strappato anzitempo dal CGC Viareggio per la Final Four di Coppa Italia, a strapparlo ora c’è anche il Vercelli, vincente 6-5 contro Cremona, con gli ospiti che hanno ridotto il gap proprio nel finale dopo le leadership piemontese per tutto il match.

Non falliscono l’appuntamento con i tre punti nemmeno Thiene e Roller Bassano rispettivamente contro Seregno (7-0) e Montecchio Precalcino (9-2), entrambe con 7 gol di scarto.

Nel girone B 7-0 anche del Trissino contro il Pordenone ma le prime tre ormai hanno preso il largo rispetto alla coppia Montecchio-Trissino.

