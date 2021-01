Bardiani CSF Faizanè apre la stagione in Venezuela con il podio di Dalla Valle

CICLISMO – Buona partenza stagionale per la Bardiani CSF Faizanè che conquista il primo podio nella primissima occasione di questa stagione. Nicolas Dalla Valle giunge terzo nella volata di El Vigia in Venezuela, al termine della prima di otto tappe della Vuelta al Tachira.

Gara caratterizzata da una fuga di due atleti, controllata dal team Androni Sidermec e dal #GreenTeam per portare a un arrivo in volata. 131 i km percorsi da Lobatera a El Vigia. Nel finale gruppo compatto e gli atleti si muovono per la prima volata della stagione dove gli atleti in maglia ciclamino colgono il primo podio (3° Nicolas Dalla Valle) e la prima top10 (8° Giovanni Lonardi) stagionale. Con anche il 14° posto di Johnatan Canaveral la Bardiani CSF Faizanè è attualmente il miglior team nella speciale classifica.

Lunedì la seconda frazione di 113 km con partenza e arrivo da Merida.

Classifica di tappa:

1 MALUCELLI Matteo – Androni Giocattoli Sidermec

2 COLON Johan – Equipe Continental Orgullo Paisa

3 DALLA VALLE Nicolas – Bardiani CSF Faizanè

8 LONARDI Giovanni – Bardiani CSF Faizanè