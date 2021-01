Domenica al Pala Dante l’Hockey Trissino cerca riscatto contro il Forte dei Marmi campione d’Italia

HOCKEY PISTA SERIE A1 – Serve voltare pagina e cancellare prima possibile il ricordo del ko casalingo con il Sandrigo. In casa GS Hockey Trissino è ben chiaro che serve cambiare marcia, magari, perché no, già dalla sfida contro i campioni d’Italia in carica. Si, perché tutto è pronto per la seconda partita di fila in cinque giorni al Pala Dante, domenica sera alle 18, nel big match con i toscani del Forte dei Marmi.

I ragazzi di Resende attualmente sono ancora al quinto posto della classifica con 24 punti in 13 partite, frutto di 8 vittorie e 5 sconfitte. Terzo miglior attacco del campionato con 61 gol segnati, sesta difesa con 40 gol subiti. I blucelesti sono reduci dall’inatteso ko casalingo con il Sandrigo. Finora il bilancio delle partite in casa parla di 4 vittorie (Monza, Scandiano, Breganze, Montebello) e 2 ko (Sarzana e Sandrigo).

In questo momento è Garcia il capocannoniere bluceleste, con 16 reti, seguito da Malagoli con 12, Faccin con 8, Scuccato e Joao Pinto con 7, Caio con 6, chiude Davide Gavioli con 5.

Il Forte dei Marmi di Orlandi invece è al terzo posto con 30 punti in 13 gare, frutto di 9 vittorie, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta. Così come il Trissino, 61 gol fatti, ma molti meno quelli subiti, solo 27 come miglior difesa del campionato. Finora in trasferta il bilancio parla di 3 vittorie (Grosseto, Breganze, Sandrigo), 1 pari (Follonica) e 1 ko (Sarzana) mentre in casa 6 vittorie (Trissino, Monza, Valdagno, Lodi, Correggio e Sarzana), e 2 pari (Montebello, Bassano). La gara di andata finì 5-3 per i toscani: doppietta di Ambrosio, reti di Casas, Motaran e Giovannetti da una parte, doppietta di Garcia e rete di Joao Pinto per i vicentini.

La partita sarà come sempre a porte chiuse, con la diretta streaming su Fisrtv.it con il commento di Nicola Ciatti, e la parte tecnica a cura di Franco Albanelli di Link Video.

La foto di copertina é di Luigi Mecenero