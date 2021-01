L’Arzignano Valchiampo sabato a Montebelluna con tanta voglia di riscatto

CALCIO SERIE D – C’è tanta voglia di rivalsa in casa Arzignano Valchiampo dopo il pareggio casalingo conquistato al Dal Molin domenica contro il Chions.

Un punto che ha lasciato parecchio amaro in bocca soprattutto perché arrivato al termine di una prestazione non all’altezza della situazione. Per questo in tutto l’ambiente gialloceleste è grandissima la voglia di riscattarsi, tornando in campo e cercando di lasciarsi alla spalle due partite in cui si è raccolto meno di quanto sperato in questo inizio di 2021.

Dopo una settimana di lavoro intenso si tornerà a giocare in trasferta, sabato pomeriggio alle 14.30, allo stadio “San Vigilio”, tana della Prodeco Montebelluna. Ma andiamo a leggere la partita coi numeri del campionato.

L’Arzignano Valchiampo è attualmente al quindicesimo posto con 13 punti in 12 partite, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. 11 gol fatti e 11 subiti per i giallocelesti, che finora in trasferta hanno collezionato 2 vittorie (Feltre e Sedico), 1 pareggio (Trento), e 3 sconfitte (Caldiero, Chioggia e Mestre) mentre al Dal Molin hanno conquistato 1 vittoria (Cartigliano), 3 pareggi (Chions, Adriese e Virtus Bolzano) e 2 sconfitte (Este e Belluno). Nella classifica marcatori comandano Lisai e Valenti con 3 reti, seguiti da Forte con 2, chiudono Altinier, Calì e Borges con 1.

Il Montebelluna invece è al dodicesimo posto della classifica con 17 punti in 11 partite, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. 13 i gol fatti, 11 quelli subiti. In casa finora 3 vittorie (Bolzano, Ambrosiana, Feltre), 1 pareggio (Sedico), e 2 ko (Muzane, Belluno) mentre in trasferta il bilancio parla di 2 vittorie (Campodarsego,

Chions), e 2 ko (Porto Tolle, Este). Nella speciale classifica marcatori comandano Gjoni e Zucchini con 3 reti, seguono Carniato e Fabbian con 2, chiudono Fasan, Martin e Spagnol con 1.

La partita si giocherà a porte chiuse e sarà trasmessa in diretta dalla pagina Facebook “Prodeco Calcio Montebelluna 1919”.