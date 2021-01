L’atletica veneta riparte dal PalaIndoor di Padova: il programma Fidal stagionale

ATLETICA LEGGERA – Pronti, via. Al Palaindoor di Padova parte la stagione invernale 2021. Primo weekend di gare, sabato 16 e domenica 17 gennaio. Poi le manifestazioni, tutte a carattere “open”, ossia aperte ad atleti provenienti da fuori regione, si susseguiranno sino alla fine di febbraio.

Si gareggerà – a porte chiuse – il sabato pomeriggio, la domenica mattina e la domenica pomeriggio, per un totale di 18 appuntamenti, a cui andranno aggiunti i campionati italiani di prove multiple che torneranno al Palaindoor il 6 e 7 marzo. Un weekend, il 6 e 7 febbraio, sarà dedicato alla categoria allievi. Tutte le altre manifestazioni saranno invece aperte al settore assoluto.

La programmazione dell’attività agonistica al Palaindoor di Padova deve ovviamente fare i conti con il persistente stato di emergenza sanitaria: le norme organizzative sono state definite sulla base del protocollo elaborato dalla Fidal per lo svolgimento degli eventi al coperto, il cui fine primario è la protezione di tutti coloro che vi saranno coinvolti (in primis atleti, tecnici, giudici, dirigenti).

L’accesso degli atleti alla manifestazione sarà determinato in base al tempo o alla misura di accredito. Tra le altre norme, va sottolineato in particolare che gli atleti saranno ammessi all’ingresso nell’impianto solo per lo svolgimento della propria gara, per poi essere riaccompagnati all’uscita alla fine della stessa.

Il calendario invernale veneto comprende anche due campestri a livello assoluto, il 24 gennaio a Vittorio Veneto (Treviso) e il 14 febbraio a Grumolo delle Abbadesse (Vicenza). Entrambe le gare sono valide per l’ammissione alla finale dei campionati italiani di società. A Mestre, il 23 e 24 gennaio, e a Vittorio Veneto, il 13 e 14 febbraio, si svolgeranno le prove regionali dei campionati italiani invernali di lanci. Da valutare, invece, le effettive possibilità di svolgimento dell’attività su strada, per la quale nel calendario sono indicate le date richieste dagli organizzatori.

Queste le date del calendario regionale invernale. GENNAIO – 16: 1^ manifestazione indoor (Padova). 17 (mattina): 2^ manifestazione indoor (Padova). 17 (pomeriggio): 3^ manifestazione indoor (Padova). 23: 4^ manifestazione indoor (Padova). 23-24: campionati italiani invernali di lanci, 1^ prova regionale (Mestre). 24 (mattina): 5^ manifestazione indoor (Padova). 24 (pomeriggio): 6^ manifestazione indoor (Padova). 24: 36° Cross della Vittoria, 1^ prova Cds nazionale assoluto (Vittorio Veneto). 30: 7^ manifestazione indoor (Padova). 31 (mattina): 8^ manifestazione indoor (Padova). 31 (pomeriggio): 9^ manifestazione indoor (Padova).

FEBBRAIO – 6: 10^ manifestazione indoor, solo allievi (Padova). 7 (mattina): 11^ manifestazione indoor, solo allievi (Padova). 7 (pomeriggio): 12^ manifestazione indoor, solo allievi (Padova). 13: 13^ manifestazione indoor (Padova). 14 (mattina): 14^ manifestazione indoor (Padova). 14 (pomeriggio): 15^ manifestazione indoor (Padova). 13-14: campionati italiani invernali di lanci, 2^ prova regionale (Vittorio Veneto). 14: 1° Cross Grumolove, 2^ prova Cds nazionale assoluto (Grumolo delle Abbadesse, VI). 20: 16^ manifestazione indoor (Padova). 21 (mattina): 17^ manifestazione indoor (Padova). 21 (pomeriggio): 18^ manifestazione indoor (Padova).

MARZO – 6-7: campionati italiani indoor di prove multiple (Padova). 14: 6^ Rovigo Half Marathon-Trofeo Rovigobanca. 20: Ultrabericus, trail (Vicenza). 21: Stravicenza (Half Marathon e 10 K). 21: 7^ Maratonina della Vittoria (Vittorio Veneto). 28: 30° Memorial A. Tomasi, strada (Cavriè di San Biagio di Callalta, TV). 28: Treviso Marathon.

In allegato foto del Palaindoor di Padova

TROVI SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL