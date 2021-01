L’Hockey Trissino corsaro a Monza mercoledì sera al Pala Dante ospita il Telea Medical Sandrigo

HOCKEY PISTA SERIE A1 – Subito in pista, ma d’altronde bisogna abituarsi in questo pazzo gennaio dell’hockey italiano. Il GS Hockey Trissino sabato sera è tornato al successo sulla pista di Monza, cancellando così il ricordo am

aro del ko di Follonica. Si torna a giocare al Pala Dante, mercoledì sera alle 20.45, nel derby con i vicini di casa dell’Hockey Sandrigo. I ragazzi di Resende attualmente sono ancora al quinto posto della classifica con 24 punti in 12 partite, frutto di 8 vittorie e 4 sconfitte. Secondo miglior attacco del campionato con 59 gol segnati, sesta difesa con 37 gol subiti. I blucelesti sono reduci dal successo di Biassono che di fatto rappresentava la sesta vittoria nelle ultime sette partite (Biassono, Valdagno, Grosseto e Bassano fuori casa, Montebello e Breganze al Pala Dante). Finora il bilancio delle partite in casa parla di 4 vittorie (Monza, Scandiano, Breganze, Montebello) e 1 ko (Sarzana). In questo momento è Garcia il capocannoniere bluceleste, con 16 reti, seguito da Malagoli con 11, Scuccato, Joao Pinto e Faccin con 7, Caio con 6, chiude Davide Gavioli con 5.

Il Telea Medical Sandrigo, invece, occupa attualmente la decima posizione della classifica con 12 punti in 12 partite, frutto di 4 vittorie e 8 sconfitte. Undicesimo attacco con 34 gol fatti, tredicesima difesa con 58 reti subite. Il bilancio delle gare in trasferta parla di 3 vittorie (Breganze, Monza, Scandiano), e 4 ko (Valdagno, Correggio, Montebello, Lodi). I due capocannonieri sono lo spagnolo Vazquez e l’ex bluceleste Diogo Neves con 9 reti, seguiti da Cacau con 7, Pallares e Alberto Pozzato con 4, chiude Marco Poletto con 1.

Il bilancio degli ultimi quattro precedenti, nelle due passate stagioni, é di 4 vittorie su 4 per il Trissino (8-5 a Sandrigo e 7-3 al Pala Dante l’anno scorso), (9-3 a Sandrigo e 5-1 al Pala Dante due anni fa).

La partita sarà come sempre a porte chiuse, con la diretta streaming su Fisrtv.it con il commento di Nicola Ciatti e Alberto Rizzi, e la parte tecnica a cura di Franco Albanelli di Link Video.

