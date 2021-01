L’Arzignano Valchiampo anticipa a sabato 16 gennaio la trasferta con la Prodeco Montebelluna

CALCIO SERIE D – L’Arzignano Valchiampo comunica che, in virtù degli accordi intercorsi tra le società, la partita con la Prodeco Montebelluna, valida come quattordicesima giornata del campionato di Serie D, inizialmente programmata per domenica 17 Gennaio 2021, verrà antica a sabato 16 gennaio sempre con inizio alle ore 14.30.

