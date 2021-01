MC Control Diavoli riprende al pattinodromo di Vicenza col Ferrara: sabato 9 gennaio in video ore 18

HOCKEY IN LINE – SERIE A MASCHILE – I Diavoli tornano in pista dopo la sosta per le feste natalizie e sabato 9 gennaio ospitano sulla pista di casa il Ferrara, incontrato all’esordio del campionato e battuto per 7-2, nonostante una gara combattuta. I Diavoli hanno continuato a lavorare e ad allenarsi durante la sosta, nonostante alcune assenze, e sanno che i Warriors sono degli ospiti “delicati”: secondi in classifica a 23 punti con Padova, ma con una partita in meno, su 10 gare hanno all’attivo otto vittorie, di cui una all’overtime, e hanno perso solo con Milano e appunto con i vicentini. Dal canto loro i Diavoli hanno chiuso il 2020 in testa alla classifica, 11 gare e 11 vittorie, con il miglior attacco, 81 le reti messe a segno, e la seconda miglior difesa, 20 quelle incassate.

Si preannuncia quindi una sfida ostica per i biancorossi che non saranno al completo, assenti Macdonald, Alberti e Testa, e che al ritorno in pista affronteranno una buona squadra, che rappresenta un test importante per capire lo stato di forma alla ripresa del campionato.

“E’ arduo di questi tempi riuscire a fare il punto della situazione – ha spiegato capitan Luca Roffo -, però la squadra sta bene, ci siamo sempre allenati anche se mai al completo, e siamo abbastanza pronti. Anche sabato avremo delle assenze (Macdonald, Alberti e Testa), quindi non saremo al meglio, ma chi scenderà in pista sta bene e ce la metterà tutta. La partita di sabato sarà molto pericolosa perché reputo Ferrara una squadra molto forte, quindi guai a non essere concentrati al cento per cento. I presenti comunque daranno il massimo, peccato non riuscire ad essere al completo in una gara così difficile”.

Il campionato riprende con le gare sempre a porte chiuse, ma i tifosi potranno vedere la partita in streaming sul canale you tube della Federazione e dei Diavoli a partire dalle 18.00.

