LND – l’Assemblea di sabato si farà da remoto

Sabato doveva esserci in presenza a Padova l’Assemblea elettiva della LND del Veneto, ma vista la situazione sanitaria si é deciso di svolgerla da Remoto!

Questo il comunicato regionale

A tutte le Società,

ieri, martedì 5 gennaio 2021 alle ore 17.00 circa, sono pervenute dalla

F.I.G.C. e dalla L.N.D. indicazioni in merito allo svolgimento delle Assemblee Ordinarie Elettive dei Comitati Regionali.

Infatti, il Presidente Federale Gabriele Gravina avuta anticipazione

dal Responsabile del Dipartimento Sport presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri dei nuovi provvedimenti del Governo, a tutela

della pubblica incolumità sollecita lo svolgimento delle Assemblee

in programma il 9 e 10 gennaio p.v. in modalità “da remoto”

Pertanto, nella convinzione di interpretare anche il desiderio e la volontà delle Società affiliate, in data odierna il Comitato Regionale Veneto provvederà a predisporre quanto necessario per lo svolgimento con le indicate modalità delle Assemblee nonché a fornire con immediatezza ogni utile supporto.