Da mercoledì 6 gennaio riaprono i cancelli di Parco Querini, chiuso a seguito della nevicata che ha colpito la città di Vicenza tra il 28 e il 29 dicembre.

L’abbondante neve, successivamente tramutatasi in pioggia, ha causato infatti la caduta di alcuni rami e la fuoriuscita dell’acqua in eccesso dalla pescaia e dai canali di adduzione, rendendo inagibili i percorsi. A seguito dell’intervento di rimozione dei rami da parte di Ampcs e al ritiro dell’acqua, il parco è adesso nuovamente accessibile in piena sicurezza.

Rimane ancora chiuso il Giardino Salvi.