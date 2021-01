Lo Squash Pegaso Cornedo protagonista nel Trofeo Topolino con i successi di Elisa Zambon e Gioia Reniero

SQUASH – Pur in una stagione 2020 pesantemente condizionata dalla pandemia, lo Squash Pegaso, nei limiti imposti dai dpcm, ha proseguito la sua attività presentando sulla scena nazionale dei giovani di assoluto valore. Giacomo Dalle Molle, ventenne di Santorso già nel giro della nazionale, grazie a una borsa di studio conseguita per meriti sportivi nello squash, si è trasferito all’Università di Hobart negli Stati Uniti dove oggi difende con ottimi risultati i colori del sua scuola tanto da conquistare il titolo di “rookie” dell’anno del College. In ambito nazionale due Under 15 del Pegaso: la cornedese Gioia Reniero e il trissinese Lorenzo Staurengo sono stati inseriti tra gli atleti di interesse nazionale e sono attualmente nella rosa della Nazionale italiana allievi. Con loro anche altri junior della società di Cornedo sono attualmente osservati dallo staff tecnico federale. Gioia Reniero, Lorenzo Staurengo e Gioele Comerio hanno recentemente partecipato ai Campionati Italiani Individuali di Riccione. Buona esperienza per loro e ottime vittorie per Staurengo contro atleti di categoria superiore. Nell’assoluto femminile la ventiduenne valdagnese Letizia Viel, altro prodotto del vivaio del Pegaso, ha concluso con un ottimo 6° posto, mancando l’accesso alle semifinali per soli 4 punti contro la genovese Petra Paunonen. Elisa Zambon (under 17) e Gioia Reniero (under 14) sono infine le vincitrici del Circuito Topolino 2020.

IL NUOVO LIBRO DEL MAESTRO DIEGO BERTOLDO

E’ uscito in questi giorni il nuovo libro del maestro Diego Bertoldo: “Nick O’Grady. La leggenda dello squash”, editore Dialoghi. Con questo romanzo il tecnico piovenese del Pegaso, già allenatore della nazionale juniores, si propone il non semplice compito di appassionare i giovani alla lettura, trasmettendo loro una sana cultura sportiva e, ovviamente, facendo loro conoscere lo squash.

E’ del primo episodio di una trilogia che vede per protagonista il giovane irlandese Nick O’Grady che, accusato di un crimine mai commesso, trova proprio nello squash la via del riscatto, che lo condurrà nella fumosa Londra dei primi del ‘900 a giocarsi un’avvincente sfida all’ultimo punto.

Si tratta di unastoria di sport in grado di attirare l’attenzione sia di giovani che di adulti, appassionati di squash e non solo. Un proposta per iniziare l’anno con un buon romanzo sullo sport.