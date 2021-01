La serie A1 di hockey torna in pista con un martedì di sfide tutte da seguire: riflettori sul derby Valdagno – Breganze

HOCKEY PISTA – Il Campionato di Serie A1 apre il 2021 con due primi piatti di primo livello. Dovrebbe essere stata l’ultima giornata del girone di andata, invece quella di martedì sarà la terz’ultima di andata in attesa dei due recuperi del 13 e 27 gennaio 2021.

La nuova seconda forza dell’A1, l’Amatori Lodi, ospita al PalaCastellotti il “fresco” Ubroker Bassano, fermo da una decina di giorni per la pausa natalizia e senza aver effettuato recuperi nel periodo festivo.

L’altro piatto forte della prima serata dell’anno si giocherà ancora al Capannino di Follonica: il Galileo dopo il Forte, affronta un’altra pretendente alla vittoria finale, il Trissino di Resende che, dopo un filotto di cinque vittorie consecutive, deve ritornare a convincere anche in una trasferta difficile.

La capolista Valdagno invece avrà il “derby delle nevi” contro il Lanaro Breganze che ha recentemente esonerato il tecnico catalano Punset e ha promosso il secondo il breganzese Enrico Gonzo, per cercare di dare una scossa all’ambiente rossonero.

Per la GDS Impianti Forte dei Marmi la possibilità di ritornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi, nello scontro contro la Bidielle Correggio, che in trasferta per ora ha vinto solo a Grosseto. Il Credit Agricole Sarzana sceso al terzo posto dopo i recuperi, deve ritornare ai tre punti in trasferta ed avrà la complicata trasferta sul parquet del TeamServiceCar, andato già vicinissimo a più riprese a raccogliere punti contro le “big”. Montebello – Grosseto potrebbe essere un trampolino di lancio per i vicentini per le parti alte della classifica anche se sono ancora in dubbio le condizioni di Fariza colpito al volto da una pallina nell’ultima partita casalinga. Il posticipo televisivo (diretta MS Sport e MS Channel) sarà la sfida-salvezza tra Scandiano e Telea Medical Sandrigo, uno scontro molto interessante in quanto entrambe le squadra hanno terminato l’anno con prestazioni molto convincenti, sia in attacco e sia in difesa e quindi la sfida appare molto equilibrata.

Sabato di nuovo in pista per la 14^ giornata, dove si reincontreranno Forte e Sarzana, con l’unica sconfitta dei versiliesi nel 2020 e nel campionato attuale.

Intanto si sono giocati due recuperi della Serie A2 dove a vincere sono state le due squadre ospiti, Cremona a Montebello (4-5) e Roller Matera a Sarzana (3-9), salendo rispettivamente nei loro gironi al quinto e secondo posto.