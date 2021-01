Andrea Rigodanza e Stefano Dal Lago: 31 anni fa il tragico incidente

Un addio lungo 31 anni, ma un ricordo che non muore a dispetto degli anni che trascorrono inesorabilmente.

Era il 3 gennaio 1990 quando Andrea Rigodanza e Stefano Dal Lago, due promettenti giocatori del Vicenza in prestito quell’anno al Thiene, mentre si stavano recando ad un allenamento si scontrarono con un tragico destino.

Un incidente stradale mise fine alle loro giovani vite, alla spensieratezza che stava iniziando a diventare matura, ai sogni che accompagnavano la loro passione per il calcio.

Una passione che Sportvicentino ha cercato di tenere viva con il Trofeo a loro dedicato e che consisteva in una grande festa al Menti, con lo svolgimento di 4 partite e 128 giocatori in campo, in quello stadio in cui Andrea e Stefano speravano un giorno di giocare indossando la maglia biancorossa.

Lo hanno fatto migliaia di altri ragazzi, da Andrea Rabito (il primo vincitore) a Matteo Casarotto (vincitore assoluto e più volte di categoria) solo per citare due nomi di un lungo elenco, che hanno provato a far sentire meno vuota l’assenza alle famiglie dei due sfortunati giovani, le cui cornee continuano oggi a brillare negli sguardi dei due donatori che ricevettero l’ultimo atto di generosità.

Il sorriso di Andrea e Stefano continua ad accompagnarci nel nostro cammino sportivo sperando di poter tornare presto a ricordarli come avrebbero voluto: giocando al Menti!