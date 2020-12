Per Trissino e Montebello due vittorie preziose e mercoledì 30 Valdagno in trasferta

HOCKEY PISTA MASCHILE SERIE A – Prima parte dei recuperi che hanno riservato numerose emozioni soprattutto a chi vedeva da casa.

Il Trissino ha avuto la vita più facile nel derby contro Breganze. I rossoneri hanno tenuto testa alta sino all’inizio del secondo tempo, andando subito al pareggio (2-2), ma ha dovuto piegarsi alla strabordante forza offensiva dei blucelesti con la tripletta di Garcia e doppietta di Scuccato. Con il 9-3 di ieri sera ed il raggiungimento della fatidica quota di 10 gare giocate, si fissa al terzo posto nel gruppone di testa che ora consta di cinque squadre in due punti.

E’ stato un derby appassionante e tesissimo quello tra Galileo e GDS Impianti che ha finito per non scontentare nessuno (4-4). Quattro le reti di Ambrosio, tra cui una su rigore ed una su tiro diretto, che diventa così il nuovo goleador del campionato con 16 centri. Di fronte però ha trovato un Follonica combattivo che ha messo a ferro e fuoco la difesa avversaria con due reti di Montigel, uno che di derby contro i rossoblu ne ha giocati molti. Il Forte si conferma al terzo posto mentre il Follonica -7 dalla vetta si assesta al settimo posto accompagnato dal Montebello.

La Tierre Chimica solo nella ripresa riesce ad avere la meglio contro un agguerrito Scandiano (5-4) che era anche pervenuto al vantaggio prima dell’intervallo con lo spagnolo Ballestero. Nella ripresa però si scatena Nuno Paiva, firmando la doppietta decisiva che strappa il match che era diventato sin troppo complicato.

LE PARTITE DI MERCOLEDI’ 30 DICEMBRE



Questa sera altre due partite importantissime ai fini della classifica. Le due protagoniste dell’alta classifica Valdagno e Lodi sono attese da due insidiose trasferte rispettivamente a Monza ed a Grosseto, entrambe invischiate nella lotta per non andare ai playout. In caso di vittoria potrebbero staccare entrambe il biglietto per la Final Eight di Coppa Italia con tre giornate di anticipo (mancano solo una manciata di punti per la matematica sicurezza) e portarsi al primo e secondo posti nella graduatoria. Entrambe andranno in diretta in streaming su FISRTV.

Il programma completo con tutte le quattordici squadre in pista invece riprenderà martedi’ 5 gennaio per il 13° turno con la diretta televisiva tra Scandiano e Sandrigo.

CAMPIONATO SERIE A1 – RECUPERI 5a GIORNATA – NOTE TECNICHE

GSH TRISSINO – LANARO BREGANZE 9-3 (2-1, 6-2)

Trissino: Catala, Pinto (C), Gavioli D, Garcia E, Malagoli – Faccin, Caio, Scuccato, Gavioli G, Zen – All. Resende

Lanato: Bigarella, Ghirardello, Dal Santo, Dalla Valle, Gallifa – Sgaria G, Costenaro, Battaglin, Bergamaschi, Zanfi – All. Punset

Marcatori: 1t: 7’43” Garcia E (T), 13’08” Ghirardello (B), 20’05” Caio (T) – 2t: 1’03” Dal Santo (B), 2’03” Garcia E (T), 4’07” Malagoli (T), 4’22” Pinto (tir.dir) (T), 6’01” Garcia E (T), 13’23” Scuccato (T), 15’04” Faccin (T), 19’20” Scuccato (T), 20’30” Ghirardello (B)

Espulsioni: 1t: 14’16” Dal Santo (2′) (B)

Arbitri: Claudio Ferraro di Bassano (VI) ed Alessandro Canonico di Bassano (VI)

TIERRE CHIMICA MONTEBELLO – ROLLER HOCKEY SCANDIANO 5-4 (2-3, 3-1)

Tierre Chimica: Bovo, Fariza (C), Miguelez, Nicoletti D, Tataranni – Paiva, Bertinato, Bolla, Peretto, Nicoletti E – All. Chiarello

Scandiano: Hernandez, Franchi (C), Ballestero, Saez, Casali – Raffaelli, Busani, Fontanesi, Vecchi – All. Barbieri

Marcatori: 1t: 2’53” Ballestero (S), 16’47” Nicoletti D (M), 20’29” Franchi (S), 23’50” Fariza (M), 24’03” Ballestero (rig) (S) – 2t: 13’47” Paiva (M), 18’08” Paiva (M), 21’56” Tataranni (rig) (M), 22’01” Ballestero (S)

Espulsioni: 2t: 22’27” Chiarello (allenatore, 2′) (M)

Arbitri: Filippo Fronte di Novara e Simone Brambilla di Agrate (MB)

Mercoledì 30 dicembre 2020 – ore 20:45 – PalaBiassono di Biassono (MB)

TEAMSERVICECAR MONZA – WHY SPORT VALDAGNO

Arbitri: Alessandro Eccelsi di Novara e Matteo Fermi di Piacenza

DIRETTA FISRTV http://bit.ly/3rqvWzD – Commento di Paolo Virdi

