Scadono domani 31 dicembre le agevolazioni FISO (orientamento) per le ri-affiliazioni 2021

ORIENTEERING – Nel corso di una delle ultime riunioni del Consiglio del Comitato Regionale FISO Veneto (Federazione italiana sport orientamento), nell’ambito del Bilancio 2020, si è considerata la proposta di un riconoscimento di 100 euro alle Società che provvederanno alla ri-affiliazione per il 2021, nella finestra compresa tra il 1 dicembre ed il 25 dicembre 2020, con scadenza prorogata a fine anno quindi al 31 dicembre 2020.

L’intervento a chiusura di un anno difficile per tutti, è stato quantificato in un impegno di spesa complessivo pari a 2.500 euro, e consentirà di agevolare il costo del rinnovo dell’affiliazione e come stimolo per la ripresa delle attività nel 2021.

Modalità, tempistiche e burocrazia zero

FISO Veneto ha previsto un bonus ri-affiliazione dell’importo di 100 euro per le Società venete affiliate. Le società saranno pertanto chiamate a rinnovare l’Affiliazione (con l’eventuale ricarica del conto on-line) tra il 1 dicembre e il 31 dicembre 2020

Richiesta contributo



Alle società che vogliono richiedere il contributo per la ri-affiliazione 2021 è richiesto di inviare via email a info@fisoveneto.it un breve progetto/report che illustri quali iniziative – organizzazione di gare, corsi di formazione, partecipazione alle gare, allenamenti, corsi di orienteering e altre attività – intendono effettuare nel corso del 2021 per far crescere il movimento dell’orienteering regionale e nazionale.

In automatico, riceveranno il contributo dal CR Veneto DI FISO

L’intervento a sostegno delle Asd affiliate verrà imputato direttamente nel bilancio 2020 senza ripercussioni nel prossimo bilancio 2021.

