Giacomelli fa 250 in biancorosso: nel 2016 siglò la rete della vittoria con l’Entella – I precedenti Vicenza-Entella

CALCIO – Alle 18 vi sarà il fischio d’inizio del match tra LR Vicenza e Virtus Entella. La squadra di Chiavari è per la quinta volta al Menti per una partita ufficiale.

Questi i precedenti allo stadio “Romeo Menti”:

2013-14 (Lega Pro Prima Divisione), Vicenza-Virtus Entella, 1-1. Marcatori: 13’ Camisa, 51’ Russo (rig).

2014-15 (Serie B), Vicenza-Virtus Entella, 0-0.

2015-16 (Serie B) Vicenza-Virtus Entella, 2-1. Marcatori: 15’ Troiano, 57’ D’Elia, 71’ Giacomelli .

2016-17 (Serie B) Vicenza-Virtus Entella 2-2. Marcatori: 2’ De Luca, 62’ autorete Esposito, 75’ Pellizzer, 80’ De Luca.

Giacomelli che scende in campo questa sera taglia il traguardo delle 250 partite in biancorosso in 9 anni consecutivi. L’ttaccante riceverà dalla società una maglia celebrativa!

Intanto mister Mimmo Di Carlo ha reso nota la formazione (4-4-2) che scenderà in campo dal primo minuto: Beruatto, Bizzotto, Cappelletti, Zonta; Giacomelli, Cinelli, Scoppa, Guerra; Meggiorini e Jallow.

