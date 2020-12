Per SR Ipag Montecchio Maggiore 2 match in 4 giorni: stasera a Macerata

VOLLEY FEMMINILE SERIE A2 – Giornata di recupero stasera per le ragazze del Sorelle Ramonda-Ipag, impegnate nel campo esterno di Macerata. Questa sarà la prima di due partite esterne che vedrà le atlete castellane calcare prima il taraflex di Macerata e poi quello di Cutrofiano mercoledì 30.

Queste le parole di mister Alessio Simone sul match di domani:

“Ci aspetta una quattro giorni difficile… un po’ fuori dal comune. Due partite lontane una delle quali, quella contro Macerata, molto importante. La squadra si è allenata subito dopo la partita del 20, per poi avere un paio di giorni di riposo. Fisicamente stiamo bene… la posta in palio a Macerata è di quelle che possono mostrare se caratterialmente stiamo crescendo”.

Commenta così la gara Laura Bovo:

“Sicuramente come ogni partita sarà difficile, ma noi ci stiamo allenando bene, dobbiamo solo riuscire a portare in partita quello che facciamo tutti i giorni in palestra. Siamo giovani, questo ha i suoi pro e i suoi contro ovviamente, ma secondo me qualche soddisfazione ce la possiamo togliere. Ce la metteremo tutta di questo ne sono sicura”.

