Slitta l’inizio del campionato di Rugby al 7 marzo: allenamenti con contatto dal 1 febbraio 2020

RUGBY – Il Consiglio Federale FIR (Federazione Italiana Rugby), considerando il protrarsi dell’emergenza sanitaria, ha deciso lo spostamento dell’avvio e l’aggiornamento delle formule dei Campionati della Stagione 2020-2021.

Per le formazioni della Rangers Rugby Vicenza la partenza dei campionati è ora fissata al 7 marzo 2021, con la possibilità di riprendere gli allenamenti con contatto in vista dell’avvio delle competizioni a partire dal 1 febbraio 2021. Contestualmente allo slittamento delle date, i campionati che non hanno ancora preso il via, hanno subito delle modifiche alla formula per garantire la sostenibilità dell’attività nazionale.

