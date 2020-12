L’Arzignano Valchiampo punta sulla linea verde: a Sedico esordio per Thomas Zuffellato (classe 2002)

CALCIO SERIE D – L’Arzignano Valchiampo punta sulla linea verde e continua a far debuttare giovani in Serie D. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Thomas Zuffellato, che è stato gettato nella mischia da mister Bianchini nella trasferta di Sedico, che ha portato in dono tre punti pesantissimi per il morale e per la classifica. Un esordio positivo per il giovanissimo ragazzo, cresciuto nel vivaio gialloceleste, che conferma di poter essere una pedina interessante per il presente e per il futuro.

Nato il 19 novembre 2002, ha iniziato a giocare a calcio a 4 anni proprio nella Scuola Calcio dell’Arzignano. Passato a 8 anni al Montecchio, dove rimane per 4 stagioni, all’età di 12 anni è tornato ad Arzignano dove ha svolto tutta la trafila delle giovanili: 2 anni di Giovanissimi, 2 di Allievi e 1 di Beretti.

E, come detto, quest’anno, il suo esordio in Serie D.

Zuffellato come si diceva è solo l’ultimo “baby” della “cantera” a passare nel gruppo dei grandi.

Prima di lui, infatti, sono stati inseriti in pianta stabile in rosa Nicolò Roverato, Samuel Doda e Gian Marco Cavaliere.

Un’ulteriore conferma della bontà del lavoro delle giovanili giallocelesti e, soprattutto, della scelta del club di continuare ad investire nel proprio vivaio per crearsi in casa i giocatori del domani.