Non c’è due senza tre: l’Arzignano Valchiampo passa a Sedico e aspetta ora il Campodarsego

UNION SAN GIORGIO SEDICO – FC ARZIGNANO VALCHIAMPO 0-1 (pt 0-1)

UNION SAN GIORGIO SEDICO: Miranda Pocai, Mantovani, Boron (st 27’ Minozzi), Parise, Serena (pt 25’ Poletto), Dall’Ara, Marcolin, Tibolla, Bartulovic (st 13’ Guarracino), Varano (st 37’ Pilotti), Sanzovo. All Mauri Fin. A disposizione: Poloni, Boccafoglia, Minicucci, De Pellegrin, Tozzo

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO: Enzo, Pasqualino, Rossi (st 23’ Doda, dal 45’ Zuffellato), Cuccato, Valenti (st 18’ Leite Borges), Forte, Altinier (st 35’ Molnar), Lisai, Casini, Bigolin, Pettinà. All Bianchini. A disposizione: Circio, Roverato, Cavaliere, Trentin, Maury

ARBITRO: Vacca di Saronno. ASSISTENTI: Chimento di Saronno e Cavalli di Bergamo

RETE. Pt 44’ Lisai (AR)

NOTE. Partita a porte chiuse. Espulsi: nessuno. Ammoniti: Boron, Marcolin, Forte. Angoli: 5-2. Recupero: pt 2’; st 4’.

L’Arzignano Valchiampo prosegue nel suo momento positivo e, dopo aver vinto a Feltre e con il Cartigliano, centra la terza vittoria consecutiva andando ad espugnare il “Comunale” di Sedico, tana dell’Union San Giorgio/Sedico, con il punteggio di 1-0. Decisivo l’eurogol messo a segno da Giancarlo Lisai allo scadere del primo tempo: buona la prestazione dei ragazzi di Bianchini, che riescono a dare continuità, conquistando altri tre punti importantissimi per morale e classifica.

SCELTE – Il tecnico gialloceleste deve rinunciare sia ad Antoniazzi che a Sammarco in mediana. In difesa, assieme al confermato Pettinà, giocano Pasqualino, Cuccato e Bigolin davanti ad Enzo. In mezzo al campo Casini e Forte compongono il terzetto con Rossi, mentre in avanti (out l’infortunato Calì) Valenti è libero di svariare alle spalle di Lisai e Altinier.

PRIMO TEMPO – Al 7’ il Sedico reclama per un presunto fallo in area che avrebbe portato al rigore per i padroni di casa, ma l’arbitro non è d’accordo e ammonisce Boron per proteste. Al 13’ prima azione gialloceleste: Lisai va sul fondo, crossa al centro ma Altinier viene anticipato al momento del tiro. Al 14’ stessi protagonisti, stavolta l’attaccante va alla conclusione, ma il portiere para senza troppi grattacapi. Al 17’ buona azione corale dei giallocelesti, con Valenti che porta al tiro di Forte che viene parato a terra dal portiere di casa. Al 33’ ci prova ancora l’Arzignano, ancora una volta con Altinier: la sua conclusione viene bloccata a terra da Miranda. Al 37’, sugli sviluppi di un calcio di punizione dal lato corto dell’area di rigore, l’Arzignano colpisce il palo col colpo di testa di Altinier da posizione ravvicinata. Il San Giorgio si vede per la prima volta dalle parti di Enzo al 38’, ma il tiro di Marcolin termina di poco a lato. La pressione offensiva dell’Arzignano porta al gol del vantaggio, ed è Giancarlo Lisai, al 43’, ad inventarsi una magica parabola a giro per mettere il pallone all’angolino basso dove Miranda non poteva arrivare: 0-1. Prima dell’intervallo, al 48’, paratona del portiere di casa sulla deviazione di Forte sulla conclusione da fuori area di Pasqualino.

RIPRESA – Si va alla ripresa e, come ci si poteva aspettare, iniziano forte i padroni di casa, desiderosi di trovare il pareggio. Il pallino del gioco è nelle mani dei dolomitici, con l’Arzignano a chiudere e ripartire. All’8’ chance dei locali con Tibolla che sfiora lo specchio e, un minuto più tardi, una bella azione di Valenti porta al tiro Pettinà, che sfiora la traversa. Al 23’ Enzo esce bene su un filtrante in area di rigore. Il Sedico inizia a premere e al 27’ Bigolin salva alla disperata su Guarracino. Forte la pressione dei padroni di casa, con l’Arzignano che deve difendersi. Dentro Molnar per Altinier, per cercare di arginare meglio le sfuriate dei padroni di casa. Al 36’ ci prova Marcolin dal limite dell’area: para Enzo.

TESTA AL CAMPODARSEGO – Finisce dunque con la terza vittoria consecutiva per i giallocelesti, che ora torneranno a lavorare, intensamente, per preparare nel migliore dei modi la prossima partita, l’ultima prima di Natale, mercoledì prossimo alle 14.30 in trasferta sul campo al Dal Molin contro il Campodarsego. Partita che sarà ovviamente a porte chiuse e trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “FC Arzignano Valchiampo”.