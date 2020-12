Striscioni sui balconi e sulle recinzioni dei campi: ROSSI GOL – Iniziativa virale dei tifosi

E’ partita una catena di messaggi e messaggini dalla giornata di ieri per ricordare il campione Pablito. Un’iniziativa nata dai tifosi biancorossi diffusa a tutti i club e ai singoli supporter vicentini. Ecco il messaggio che è arrivato nelle ultime ore anche sui telefoni dei redattori di SPORvicentino!

+++A TUTTA LA TIFOSERIA+++

In questo giorno tristissimo tutti noi vorremmo fare un sacco di iniziative, tutte rese difficili dal momento in cui viviamo.

Invitiamo quindi tutti ad esporre uno striscione bianco con la scritta in stampatello maiuscolo: “ROSSI GOL”

Tappezziamo la città e la provincia in lungo e in largo.

È un piccolo, semplice omaggio ad un uomo che ha reso ognuno di noi ancor più orgoglioso di esser Vicentino

Ciao Paolo

ROSSI GOL

