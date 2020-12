Domenica 13/12 Tramarossa ospita Senigallia al palaspot “Antonio Concato” di Vicenza

BASKET MASCHILE SERIE B – Domenica alle 18, la Tramarossa Vicenza ospita la Goldengas Senigallia nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie B targato Old Wild West. Per i ragazzi di Ciocca si tratta di una buona occasione per proseguire nell’ottimo cammino fatto finora, visto il primato in classifica (ora in coabitazione con Mestre, vincente nel recupero contro Monfalcone) maturato nei successi contro Unione Padova e San Vendemiano. Inoltre, una vittoria permetterebbe ai biancorossi di arrivare da una posizione di vantaggio al derby di settimana prossima contro la Virtus Padova, ultima partita del 2020. Il martch verrà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass, per la prima volta a pagamento in questa stagione.

La Goldengas Senigallia, nonostante le due sconfitte nelle prime due partite di campionato, è una formazione che non va assolutamente sottovalutata. In questo avvio i marchigiani sono stati il miglior attacco del girone C1 con una media di 82 punti segnati, frutto di un 49% dentro l’arco e di un 33% fuori, oltre che di una corposa mole di tiri liberi (già più di 50 tentati in stagione). È una squadra che in questo inizio di campionato ha saputo gestire bene la palla (viste le 11 perse di media, miglior dato del girone anche qui) ma perforabile in difesa: i marchigiani hanno concesso 91 punti ad incontro, incassando il 62% dentro l’arco e un terribile 53% da tre. I biancorossi dovranno cerca- re di sfruttare le lacune avversarie per cercare di ottenere la vittoria.

Nel pitturato attenzione a Simone Pozzetti (21 punti di media in queste prime due partite), che farà reparto con l’altro lungo, Mirco Pierantoni, e la riserva Edoardo Moretti. Tante le soluzioni tra gli esterni: la coppia play-guardia è composta da Michele Peroni e Giacomo Gurini, coadiuvati da Marco Giacomini e Simone Giunta. In ala la coppia Filippo Cicconi Massi – Nicola Serrani.