AS Vicenza in trasferta il 13/12 a Crema – Il 19/12 ultima con Alpo in casa prima di Natale

BASKET FEMMINILE SERIE A2 GIRONE NORD – Curioso il destino: costringe A.S. Vicenza a confrontarsi in trasferta nel giro di 5 giorni contro le due squadre più forti del campionato (ma attenzione ad Udine!).

Archiviata senza troppi rimpianti la partita con Moncalieri di martedì scorso, ecco ora Parking Graf Crema: una signora squadra vincitrice – nientemeno – delle ultime tre edizioni della Coppa Italia di A2! Il team di coach Stibiel ha 12 punti, frutto di 6 vittorie e 3 sconfitte e deve recuperare una partita con Bolzano.

Vicenza lo sopravanza di 4 punti, frutto di 8 vittorie, però ha esaurito i recuperi. Quella dei recuperi è una storia molto ingarbugliata, vedi Bolzano che ne deve giocare 4.

Così, notizia dell’ultima ora, la Lega ha proposto di fermare il campionato dopo l’ultima giornata del girone d’andata (8-9 gennaio) per 2 settimane, dando modo a tutte le squadre di mettersi in regola entro fine gennaio.

Tornando alla trasferta di Crema, pensiamo che Vicenza debba temere Parking Graf in toto, ma alcune individualità di spicco sono la lunga Alice Nori, già in A1 con Battipaglia; il play Giulia Gatti, il centro Gilda Ferri e la guardia Francesca Melchiori. Squadra non giovanissima, molto esperta, con giocatrici che hanno militato nella serie superiore, certamente motivata per raggiungere ambiziosi traguardi: l’ultima partita è rimasta ai box, impossibilitata a giocare con Bolzano.

Il coach Claudio Rebellato spera di recuperare tutte le sue giocatrici al meglio. Villaruel, protagonista a Moncalieri, è ferma per dolori alla schiena, come anche capitan Monaco, dolorante alla caviglia. Ma in casa berica regna ottimismo.

Si giocherà domenica 13 dicembre alle ore 18 nella palestra “Cremonesi” , sempre a porte chiuse causa il Covid. Arbitri della Sardegna: Simone Farneti di Quartu Sant’Elena (Ca) e Mattia Currelli di Assemini (Ca).

Prossima gara, l’ultima del 2020, è in programma sabato 19 alle ore 18 con Alpo Villafranca al palasport di Vicenza “Antonio Concato” di via Goldoni.

