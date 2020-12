La senatrice Sbrollini ricorda Paolo Rossi morto oggi

“Paolo Rossi. Il ricordo”, è il titolo della nota diffusa questa mattina dalla senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini che riportiamo di seguito.

“Da qualche mese lontano da Vicenza e dal suo Vicenza. Così esordiva in un articolo, l’ultima intervista del Giornale di Vicenza. In una frase la sintesi della sua vita. Un toscano di semplice e buona famiglia, genitori laboriosi e riservati. Il ragazzo che dal campo di parrocchia arriva alla Juve. Le peripezie della vita che gli ha dato tanto e che in cambio gli ha chiesto molto. Gli innumerevoli infortuni alle ginocchia. Poi l’esplosione nel Vicenza. Il calcio scommesse dove da ragazzo ingenuo fu risucchiato per colpa della sua fama, il secondo padre Bearzot, il mondiale vinto battendo, Brasile, Germania. La sua carriera lontano dal Vicenza. Ma poi, finito di calcare i prati verdi, ancora Vicenza ed il suo Vicenza.

Paolo Rossi rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore. Per i sui guizzi, i suoi gol. Ma forse ancor di più per il suo sorriso. La sua semplicità. Il suo carattere disponibile. Sempre. Anche nei momenti più difficili. Come nell’ultima intervista di qualche giorno fa.

Un ragazzo che ne ha viste davvero tante. Arrivato in cima al mondo del pallone. Ma rimasto sempre con il cuore del ragazzo dei campetti della sua parrocchia. Il ragazzo disponibile a scambiare una chiacchiera passeggiando in Piazza dei Signori anche con il passante qualsiasi che gli ricordava un aneddoto. Col il sorriso che ha perso solo in quei due anni in cui fu condannato senza capire mai il perché. Paolo Rossi. Un uomo segnato dal destino. Un ragazzo che resterà nel cuore dei tifosi dell’Italia intera, che rimarrà nei cuori di ogni vicentino. Anche di chi tifoso di calcio non è”.

TROVI SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL