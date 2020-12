Tra Migross Asiago Hockey e Cortina un derby di vertice per la serie A

HOCKEY GHIACCIO – Nell’unica partita in programma, giovedì 10 dicembre, nella Alps Hockey League, la Migross Supermercati Asiago Hockey affronta la S.G. Cortina Hafro nell’atteso derby veneto.

La gara era originariamente prevista per martedì 8 dicembre, ma è stata rinviata di 48 ore a causa del maltempo. Nella classifica della AHL si incontreranno il team al nono posto (ASH – 14 punti) e la squadra all’undicesimo posto (SGC – 12 punti). Un confronto sempre molto sentito e che mette punti pesanti in palio anche nella IHL- Serie A dove i giallorossi, primi, difendono tre punti di vantaggio sugli ampezzani, secondi. Tanti, quindi, i motivi per seguire questa classica italiana.

L’unico precedente stagionale ha regalato tante emozioni e si è trattato dell’andata della fase di Return-2-Play, sempre disputato all’Odegar. In quell’ occasione il Cortina ha vinto con il punteggio di 6 a 5 ma particolarmente interessante è stato il grande recupero degli ampezzani.

Quest’ultimi, sotto per 1-4 al 25′, sono arrivati fino al 6-4 al 54′ con una rabbiosa rimonta. La gara di ritorno seguirà il 15 dicembre e metterà fine, in maniera assoluta, a tutti i recuperi di R-2-P e chiuderà, di fatto, la prima fase. Giovedì 10 dicembre, invece, si giocherà per l’andata della stagione regolare, con punti che varranno anche per la classifica del massimo campionato italiano.

Su questo versante della graduatoria la posta in palio sarà molto pesante: le due formazioni fin qui hanno fatto bene. I Campioni d’Italia in carica si ritrovano al primo posto con 14 punti mentre il Cortina segue ad 11 punti: entrambe le sfidanti hanno già giocato la metà dei match in programma verso la qualificazione ai playoff scudetto.

Il confronto sarà trasmesso in pay-per-view-livestream su Valcome.tv. con inizio alle ore 19.

La seconda sfida della giornata tra l’EC-KAC II e le Steel Wings Linz, prevista per giovedì, è stata rinviata a causa di misure precauzionali mediche in relazione al Covid-19.

La foto di copertina é di Vito De Romeo