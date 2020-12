Il Vicenza calcio femminile, rimontato dal Cesena, aspetta il derby con il Chievo

Cesena Calcio Femminile – Vicenza Calcio Femminile 2-1

Marcatrici: 20’ Kastrati (V), 42’ Porcarelli, 66’ Larocca aut. (C)

CESENA CALCIO FEMMINILE – Pignagnoli, Pavana, Carlini, Casadei (57’ Zani), Costi (80’ Gallina), Porcarelli, Beleffi, Cuciniello, Simei (71′ Delfrancia), Georgiu, Pastore (C). A disposizione: Pacini, Petralia, Paolini, Siboni, Cotrer. Allenatore: Roberto Rossi

VICENZA CALCIO FEMMINILE – Bianchi, Galvan (72’ Gobbato), Ferrati, Missiaggia (C), Yeboaa, Kastrati, Basso, Maddalena, Dal Bianco (85’ Frighetto), Larocca, Cattuzzo (64’ Fasoli). A disposizione: Dalla Via, Balestro, Bonzi, Broccoli. Allenatore: Cristian Dori

Arbitro: Bracaccini di Macerata (assistenti: Persichini e Donati di Macerata)

NOTE: Recupero: 1’, 4’. Ammonite: Casadei, Beleffi, Georgiu, Delfrancia (C), Larocca (V)

In una piovosa domenica di dicembre, il Vicenza cade per 2-1 sul campo del Cesena.

Le biancorosse, che non scendevano in campo dalla partita contro il Tavagnacco del 25 ottobre, trovano il vantaggio con Kastrati, ma poi non riescono a reggere la straripanza delle bianconere, complice anche un campo acquitrinoso e la mancanza di minutaggio sulle gambe.

Parte subito a bomba il Cesena, ma il cross basso dalla sinistra di Casadei non trova nessuno in area.

Il primo brivido al 10’: corner in area, dalla mischia che ne nasce Costi la spizzica bene di testa, ma é bravissima Bianchi a deviarla con la mano aperta. Sul capovolgimento di fronte, due minuti dopo, punizione per il Vicenza battuta in area di Maddalena: Yeboaa non riesce a colpire di testa ed il pallone esce.

Al 15’ occasionissima per il Cesena: Porcarelli, pescata da un lancio lungo, arriva a trovarsi a tu per tu con Bianchi e la supera con un sinistro rasoterra. È provvidenziale l’intervento di Maddalena, che salva sulla linea. Il gol del Vicenza

arriva al 20’, ed è una magia di Kastrati: Cattuzzo vede la numero 10 in prossimità del limite sinistro dell’area e la serve con un passaggio millimetrico, prolungato da Basso di testa. Kastrati esplode un tiro potente e preciso che va ad infilarsi sotto l’incrocio lontano, sul quale nulla può fare Pignagnoli.

Al 34’ bel tiro da fuori delle bianconere: Bianchi mette in corner. La partita si fa sempre più fisica mentre il campo è sempre più pesante. Il Cesena ci prova ancora al 39’ con Simei, sempre dalla distanza: il rasoterra esce di pochissimo alla destra di Bianchi.

Il Cesena cresce, e al 42’ pareggia: Porcarelli va in progressione dalla sinistra, venendosi a trovare a tu per tu con Larocca. La 14 romagnola si accentra e fa partire un destro secco, sul quale nulla può Bianchi.

Il primo tempo si conclude con la punizione dal limite di Missiaggia, bloccata da Pignagnoli.

Nel secondo tempo il Cesena ha subito un’occasione d’oro: al 46’ Costi colpisce in pieno la traversa.

In questa fase è il Cesena che fa la partita, ma la retroguardia biancorossa è attenta e contiene.

Ancora Costi, al 53’, colpisce la parte alta della traversa con un tiro da fuori deviato.

Al 58’Pignagnoli in uscita fermaYeboaa lanciata a rete. Un minuto dopo Bianchi devia in alto l’insidioso tiro da fuori di Georgiu. Al 64’ fa l’esordio in biancorosso Elisa Fasoli.

Al 65’ occasionissima per il Vicenza: corner per le biancorosse, il portiere respinge con i pugni, sul pallone arriva Missiaggia che tira a botta sicura ma Cuciniello, sulla linea, respinge.

Al 66’ il Cesena raddoppia:Costi viene pescata libera in area, ma non riesce ad indirizzare verso lo specchio della porta. Il pallone resta lì e la numero nove bianconera va nuovamente al tiro. Nel tentativo di sgomberare, Larocca devia sfortunatamente il pallone nella propria rete, di testa.

Il Vicenza tenta di reagire e la partita si fa quasi cattiva, ma le beriche non riescono mai ad essere veramente pericolose, complice anche il campo scivoloso che mette a dura prova le calciatrici più tecniche.

Con il tiro di Yeboaa, parato da Pignagnoli, si conclude la partita.

Una prestazione così così per un Vicenza a corto di minuti, contro un avversario di caratura.

Ora le biancorosse dovranno mettersi al lavoro per recuperare le forze mentali e fisiche ed affrontare al meglio il Chievo nella sfida in programma domenica 13 dicembre sul campo di Tavernelle dove si disputeranno le prossime partite casalinghe.