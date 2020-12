Centro Sportivo Italiano di Vicenza: 8/12 ore 9: “Stress, sport e armonia psico-fisica”, relatore Carlo Spillare

Sarà dedicata alla formazione la tradizionale assemblea delle società sportive del 8 dicembre che si svolge solitamente con le premiazioni di atleti e dirigenti e squadre del CSI di Vicenza.

Quest’anno a causa delle normative anti-covid non si potrà svolgere l’evento in presenza e la presidente Alessandra Magnabosco, con il gruppo dirigente, ha deciso di optare per un evento formativo dedicato a tutti i tesserati: dirigenti, atleti e volontari.

L’assemblea in presenza con le premiazioni viene rinviata quando sarà possibile realizzarla.

L’evento si svolge sulla piattaforma Zoom.

Si inizia alle ore 9 con il saluto introduttivo e una riflessione degli assistenti ecclesiastici don Davide Gasparotto e suor Annika Fabbian. Alle 9,45 si continua con l’intervento di Carlo Spillare dal titolo “Stress, sport e armonia psico-fisica”.

Spillare è psicologo abilitato e istruttore di dinamica mentale base, specializzato in dinamiche della mente e del comportamento e assertività laterale. E’ stato giocatore professionista di basket fino al 1987. La finalità dell’incontro è quella di raccogliere dei consigli per gestire nelle modalità maggiormente opportune lo stress e poi motivare i dirigenti e gli atleti in questo difficile periodo di stop forzato.

