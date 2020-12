AS Vicenza supera Carugate (76-52) e riaggancia in vetta Udine [VIDEO]

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – Tutto secondo pronostico nella partita tra Vicenza e Carugate. Le vicentine non hanno commesso l’errore della sottovalutazione dell’avversario che, pur nella sconfitta, ha mostrato difesa grintosa e due validissime individualità in Micovic – 25 punti al suo attivo con un ottimo 5/9 da tre – e Canova.

Col recupero di Diotti e l’inserimento di Laura Meroni appena arrivata e con in panca il bravo ed esperto Cesari, ieri assente (in panchina il vice Matteo Catalfamo), siamo sicuri che Carugate potrà dire la sua nel prosieguo del torneo.

Tornando alla partita di ieri, le cifre parlano da sole: 51% da due, 37% da tre, 15 rimbalzi più delle lombarde. Tanta velocità, tanto ritmo, alcune azioni di squadra da manuale. Ma se vogliamo trovare una pecca, questa è nelle palle perse, 24, che ci paiono troppe e sarà d’accordo pure coach Rebellato: dabbenaggine, faciloneria, foga … compito dell’allenatore strigliare a dovere le sue ragazze perché già da domani Vicenza va a far visita a Moncalieri per il recupero della settima giornata, partita non giocata a causa del covid. Intanto una bella nota: ci piace sottolineare che ieri hanno trovato spazio in campo Matilde Sartore, alla sua prima partita della stagione, e Marina Grazian e Francesca Priante (17 anni), all’esordio assoluto.

TABELLINO

A.S.Vicenza – Carugate 76-52 (23/14, 44/22, 59/40)

A.S.Vicenza: Monaco 13, Grazian, Lazzaro 5, Priante, Mioni 4, Gobbo 2, Villaruel 9, Colabello 3, Vella 14, Tibè 20, Sartore, Tagliapietra 6. All Claudio Rebellato

Tiri da due 31/61 da tre 7/19 Tl 7/8 Roff11 Rdif 32 Rtot 43 Pp 24 Pr 14

Carugate: Discacciati 4, Miccoli 4, Meroni, Usuelli 3, Diotti ne, Osmetti, Canova 14, Grassia 2, Micovic 25, Colognesi. All Matteo Catalfamo

Tii da due 21/60 tiri da tre 7/26 Tl 3/4 Roff 8 Rdif 20 Rtot 28 Pp 20 Pr 14

Arbitri: Federica Servillo di Perugia e Silvio Faro di Tivoli

LA REGISTRAZIONE DELLA GARA MANDATA IN DIRETTA