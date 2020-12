As Vicenza l’8 dicembre in trasferta a Moncalieri (recupero 7a giornata)

BASKET FEMMINILE – SERIE A2 – Reduci dalla vittoria casalinga con Carugate le ragazze di Claudio Rebellato domani 8 dicembre 2020 faranno visita a Moncalieri per il recupero della settima giornata (girone Nord), partita non giocata a causa del covid-19.

In Piemonte è in palio posta grossa. Moncalieri ha una sola sconfitta (come Vicenza e Udine ora in testa alla classifica), ma con due partite da recuperare (la seconda con Bolzano). Quindi domani contro Reggiani (un passato a Schio e a Lucca) e compagne sarà durissima lotta: Moncalieri è formazione compatta, completa nei ruoli, con l’originalità di essere priva della straniera.

Si gioca alle ore 16.30 al PalaEinaudi e gli arbitri sono lombardi: Francesco Cassina di Desio e Matteo Colombo di Cantù.

E’ prevista la diretta streaming in Facebook PMS- Basketball.

