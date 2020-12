Aperte la piste da fondo

La Regione Veneto ha chiarito che “la pratica amatoriale dello SCI DI FONDO e di SCI ALPINISMO, non implicanti uso di impianti di trasporto, NON È VIETATA; sono chiusi gli “impianti” dei comprensori sciistici, intendendosi per tali gli impianti di trasporto di persone, ma l’attività motoria e sportiva è ammessa all’aria aperta, anche in aree attrezzate, e nel rispetto del distanziamento di m. 2. Lo sci di fondo PUÒ QUINDI ESSERE PRATICATO anche sulle scie appositamente tracciate con mezzi meccanici”.



Pensiamo che questa sia davvero una bella notizia per tutti gli amanti del fondo, che sul nostro Altopiano possono trovare un vero e proprio paradiso con i suoi oltre 500 km di piste per questo sport.



Questo significa poter praticare un’attività sportiva sulla #neve, che già per sua natura favorisce il distanziamento, in un contesto naturale di grande bellezza e soprattutto lontano dagli assembramenti.



A questo proposito vi informiamo che per ora il Centro Fondo Campolongo è la prima pista che ha comunicato l’apertura per SABATO 12 e DOMENICA 13 dicembre!