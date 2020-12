Pontisso meno grave del previsto: non c’è rottura del crociato!

CALCIO MASCHILE – SERIE B – RIceviamo e pubblichiamo il comunicato della società LR VIcenza Virtus sul giocatore Simone Pontisso: le analisi e gli esami strumentali fatti dopo lo stop da covid-19, hanno mostrato una situazione del ginocchio infortunato meno grave del previsto. E’ probabile che il centrocampista possa tornare ad allenarsi entro un mese e mezzo e in campo entro un paio di mesi.

“In riferimento all’infortunio occorso in data 7 novembre al calciatore Simone Pontisso, si comunica che al termine dell’isolamento domiciliare dovuto alla positività al Covid-19 del giocatore e all’avvenuto riassorbimento dell’edema presente nell’area interessata, si è provveduto a sottoporre l’atleta ad ulteriori esami strumentali.

Tali esami hanno evidenziato non la rottura del legamento crociato anteriore, bensì una distrazione del legamento crociato anteriore associata a contusione ossea femoro-tibiale che non necessita di intervento chirurgico, per la quale si è deciso di procedere con uno specifico programma fisiochinesiterapico.

Il calciatore si trova presso il centro di fisioterapia Dott. Marco Cola di Budrio (FC) per svolgere la relativa riabilitazione. I tempi di recupero sono stati stimati in circa 1 mese e mezzo”.