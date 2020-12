Stasera 5/12 ore 20,30 SR Ramonda Ipag Montecchio contro Omag San Giovanni in Marignano

VOLLEY FEMMINILE SERIE A2 – Questa sera sabato 5 dicembre 2020 alle ore 20,30 il Sorelle Ramonda-Ipag torna a calcare il taraflex del PalaCollodi contro l’ostica formazione dell’OMAG San Giovanni in Marignano, con la volontà di ripetere la buona prestazione, a livello di carattere, dimostrata domenica scorsa contro Talmassons, nonostante la sconfitta.

Così commenta la gara mister Simone:

“In settimana ci stiamo allenando bene, forse anche un po’ trascinate dalla prestazione di domenica scorsa che, certamente, è stata un po’ più incoraggiante rispetto alle altre. Abbiamo vinto un set contro una formazione esperta come quella di Talmassons e anche negli altri parziali si sono ben comportate e si sono viste delle buone cose.

Sappiamo che sabato giocheremo contro una formazione molto ostica, che gioca veloce, come noi, difendono tanto e battono bene. Siamo consapevoli che formazioni che giocano così ci mettono ancora più pressione e questo ci porterà a dover essere ancora più concentrate. Loro hanno giocatrici d’esperienza come Fiore e anche la loro palleggiatrice ha sempre mostrato un ottimo gioco. Pertanto hanno una rosa composta da giocatrici esperte che le rende davvero molto insidiose. Noi comunque dobbiamo fare sempre il nostro, indipendentemente da chi abbiamo davanti per riaccendere un po’ la fiducia”.

Nella foto Clarissa Covino al servizio durante il match con Talmassons.

