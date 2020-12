Tramarossa Vicenza ospita Rucker Sanve San Vendemiano sabato 5/12 alle 18 al palasport

BASKET MASCHILE SERIE B – Dopo il vittorioso esordio al PalaGozzano di Padova, la Tramarossa Vicenza torna in campo sabato 5 dicembre, alle ore 18, contro la Rucker Sanve San Vendemiano, per la seconda giornata di campionato. La partita sarà a porte chiuse e, per la prima volta, verrà trasmessa sul portale della Lega ufficiale, LNP Pass.

QUI TRAMAROSSA

L’inizio di campionato della Tramarossa è stato positivo: la netta vittoria a Padova ha fatto vedere una squadra arrivata pronta all’appuntamento con la regular season, capace di distribuire i punti e di accendersi nel momento del bisogno. L’impegno di sabato è però di quelli ostici: i trevigiani hanno tutta l’intenzione di fare un campionato di vertice e arriveranno a Vicenza con l’obiettivo di portarsi a casa i due punti.

I precedenti tra le due formazioni in Serie B dicono 4-2 per Vicenza: le quattro vittorie biancorosse sono arrivate nelle stagioni 2016-17 e 2018-19, mentre l’anno scorso i bianconeri hanno vinto sia tra le mura amiche che sotto i Berici, nella partita dedicata alla scomparsa di Kobe Bryant lo scorso gennaio.

QUI RUCKER SANVE

Anche la Rucker ha iniziato il campionato con una vittoria: 77-65 contro la Virtus Padova, un successo maturato nel primo quarto (chiuso 30-14), con i bianconeri bravi a gestire la partita e sventare il rientro dei neroverdi. La Rucker San Vendemiano è guidata, in cabina di regia, da Andrea Tassinari (contro Padova 16 punti e 8 assist), giocatore per le cui mani passano tutti i palloni dei bianconeri. In quintetto con lui dovrebbe partire Matteo Nicoli nel ruolo di guardia, se verrà confermato lo starting five di sabato scorso, mentre in ala la Rucker conta di un giocatore di categoria molto esperto come Giacomo Siberna. I due lunghi titolari sono Tommaso Gatto e Jacopo Vedovato, giocatori che nel pitturato sanno dire la loro sia in fase realizzativa che a rimbalzo. Sugli esterni, i cambi designati sono il capitano Edoardo Rossetto e l’under Giordano Durante, mentre tra i lunghi la Rucker può contare di Dorde Malbasa. Il tutto sotto la guida dell’esperto allenatore Marco Mian.

LA DIRETTA SU LNP PASS

Da questa giornata, le partite della Tramarossa saranno in diretta su LNP Pass, la piattaforma di streaming ufficiale di Lega Nazionale Pallacanestro, già utilizzata per le dirette di A2. Eccezionalmente per questa partita, la visione dell’incontro tra Tramarossa Vicenza e Rucker Sanve San Vendemiano sarà totalmente free: basterà cercare la partita a questo indirizzo QUI