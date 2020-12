Nuovo Dcpm: impianti da sci chiusi. Riapriranno il 7 gennaio 2021

Confermate le anticipazioni della vigilia!

Il nuovo Dpcm impone la chiusura degli impianti da sci. Rimangono aperti soltanto “per gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti dal Coni” oppure per gli allenamenti “finalizzati allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento delle gare”.

Il divieto è stato imposto per «evitare le vacanze in montagna e gli assembramenti nel periodo delle festività».

Gli impianti potranno riaprire a partire dal 7 gennaio 2021 ma le Regioni e le Province autonome dovranno adottare “le linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico”.

Il protocollo prevede l’uso delle funivie al 50% con obbligo di mascherina a bordo, il distanziamento in fila nell’attesa di prendere gli impianti. E per limitare il numero massimo di presenze giornaliere «l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, determinato in base alle caratteristiche del comprendonio.

TROVI SPORTvicentino anche sui socialnetwork: AD OGNUNO IL SUO SOCIAL