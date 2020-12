Migross Asiago sabato 5/12 (ore 19) all’Odegar cerca i 3 punti contro il Gardena

HOCKEY GHIACCIO – Il Gardena torna all’Odegar, face off alle 19.00 di domani sabato 05 dicembre, dopo aver ottenuto una netta vittoria per 5-1 nello scorso ottobre. Confermate le coordinate per seguire i Leoni da casa, , streaming sulla piattaforma https://valcome.tv/feed/ahl , o attraverso la radiocronaca su Radio Asiago FM 107.7 o su www.radioasiago.it . L’Asiago affronta i Rosso Blu per la terza volta in stagione, il bilancio è di 2 vittorie a favore degli Stellati, entrambe guadagnate lontano da casa.

I Giallo Rossi sono reduci da una bella vittoria a Collalbo, facendo vedere una crescita in termini di concentrazione e applicazione, riuscendo a mantenere lucidità nella gestione del vantaggio acquisito, cosa che nelle partite precedenti non sempre era avvenuta. Mattila avrà a disposizione lo stesso roster delle ultime uscite, sempre non a referto S. Marchetti ed Olivero. Continua la buona vena di McParland, che si conferma Top Scorer della squadra con 16 punti, seguito dal giovane Canadese Mantenuto con 13 e da Frei con 11. Da segnalare anche la concretezza di Vankus, a segno con una doppietta nel match con il Renon. Anche il reparto difensivo ha dato segnali di crescita, dimostrando compattezza e solidità nel proteggere la gabbia di Vallini.

Il Gardena nell’ultima uscita ha vinto all’overtime una difficile gara sul ghiaccio di Cortina. La squadra ha disputato un ottimo girone Return2Play mettendo in cascina 8 dei 9 punti a disposizione, mentre nelle tradizionali partite, che assegnano direttamente i 3 punti, ha patito qualche battuta d’arresto di troppo. La formazione Rosso Blu è decisamente a trazione anteriore, mentre spesso nella fase difensiva subisci troppi goal. McGowan è il Top Scorer della Lega con 25 punti, di cui 12 goal, coadiuvato dal compagno di linea Wilkins capace di servire 16 assist in 12 partite.

I Campioni d’Italia devono confermare i progressi fatti vedere la settimana scorsa, contro un avversario molto pericoloso, che ha già fatto vedere di avere i numeri per metterli in grande difficoltà.

