Arzignano Valchiampo nel recupero con il Feltre alla ricerca della prima vittoria

CALCIO SERIE D – L’obiettivo è uno solo in casa FC Arzignano Valchiampo: dare continuità alle indicazioni positive viste nella sfida die due settimane fa con la Virtus Bolzano, e puntare con grande determinazione al primo successo stagionale.

La squadra è reduce da tre pareggi nelle ultime quattro partite, e soprattutto da un buon punto conquistato nel giorno del debutto in panchina di mister Giuseppe Bianchini contro gli altoatesini. Sarà una partita impegnativa quella che attende al varco i ragazzi di mister Bianchini questa settimana, visto che domenica alle 14.30 saranno di scena allo Stadio “Boscherai” di Pedavena di Feltre, contro una squadra di grande esperienza in categoria, negli ultimi anni sempre tra le prime della classe a fine campionato, nel recupero della partita valida per la Sesta Giornata del campionato di Serie D già rinviata in due occasioni.

L’Arzignano occupa in questo momento la diciannovesima posizione della classifica, con 3 punti in 7 partite, frutto di 3 pareggi e 4 sconfitte. 4 gol fatti, 8 quelli subiti.

I giallocelesti finora al Dal Molin hanno collezionato 2 pareggi (Adriese e Virtus Bolzano), e 2 sconfitte (Este e Belluno), mentre in trasferta 1 pareggio (Trento), e 2 sconfitte (Caldiero e Chioggia). L’Union Feltre, dal canto suo, in questo momento occupa la quindicesima posizione della classifica, con 6 punti, frutto di 1 vittoria, 3 pareggi ed 1 sola sconfitta: 8 i gol fatti, 7 quelli subiti. Il bilancio casalingo parla di 1 vittoria (nel derby col Belluno) e di 1 pareggio (con il Cjarlins Muzane).

Numeri che confermano come la squadra feltrese abbia tutte le carte in regola per mettere in difficoltà l’Arzignano, che però dal canto suo ha tutta l’intenzione di giocarsi appieno le proprie carte, per cercare di cambiare marcia e trovare quella vittoria che ancora manca ma che è alla portata.