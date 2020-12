Mercoledì al palasport il recupero tra As Vicenza e Castelnuovo Scrivia per un posto al… sole

Dopo la vittoriosa trasferta di sabato a Ponzano torna in campo As Vicenza per il recupero con il Castelnuovo Scrivia, originariamente in programma domenica 22 novembre e rinviato a causa della positività al Covid-19 di alcune giocatrici avversarie.

Quello di mercoledì al palazzetto dello sport di via Goldoni si annuncia come una sfida di cartello. Sia Vicenza che Autosped hanno due partite da recuperare e ora si trovano distanziate di due punti a favore delle vicentine: 12 per Monaco e compagne, 10 per le piemontesi.

In testa alla classifica si trova in solitaria Udine con 14 punti, ma una sola gara in meno. Si capisce quindi che tra Vicenza e Scrivia ci si gioca un posto al sole!

Entrambe le squadre sono reduci da vittorie: Scrivia in casa su Albino per 67-56, A.S.Vicenza a Ponzano per 56-53, match con un finale rocambolesco da cuori forti.

Sarà l’occasione per dare un caloroso benvenuto alla bassanese Francesca Zara, coach avversario. Francesca ha esordito in prima squadra a Vicenza ain A1 nel 1992 a sedici anni, giocando due splendidi campionati per un totale di 59 partite, con un bottino di 294 punti. Suo primo allenatore é stato Stefano Strukul (ancor oggi responsabile del settore giovanile).

E’ stato indossando i colori biancorossi che è cominciata per Francesca una luminosa carriera, come ricordato in un capitolo del libro su Antonio Concato, suo presidente.

A presentare la sfida é il vice presidente Gianfranco Dalla Chiara: “Castelnuovo Scrivia é una squadra completa, dotata di giocatrici esperte quali Gatti, già in A1, Bonvecchio e Podrug, straniera eclettica, gran passatrice, anche se non più giovanissima, ma che non delude mai. E attenzione alla ex di turno, Tay Madonna. Castelnuovo Scrivia ha perso contro Alpo alla prima giornata e poi con Mantova, ma ora non ha intenzione certo di fare sconti a nessuno: Autosped è uno squadrone che non nasconde le sue ambizioni. Secondo me con Crema (che Scrivia ha battuto) è tra le favorite del girone”.

Appuntamento, dunque, per mercoledì 2 dicembre alle ore 18.30 al Palazzetto dello Sport di via Goldoni con diretta sul canale Youtube di Sportvicentino.

Arbitri: Mattia De Rico di Venezia ed Elisa Vicentini di Vicenza.