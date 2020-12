La serie D cambia: domenica si gioca il recupero dell’Arzignano Valchiampo a Feltre (e non il derby)

Cambia il suo calendario la serie D!

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti dopo che la FIGC, a seguito delle proposte formulate dalla LND, ha trasmesso la “bozza” dell’aggiornamento del Protocollo Sanitario relativo al Campionato di Serie D, ma che la stessa, tuttavia, non può essere ancora pubblicata in considerazione dei necessari successivi approfondimenti di carattere medico e considerato che appare necessario procedere al rinvio dell’attività agonistica prevista per domenica 6 dicembre 2020, in attesa dell’entrata in vigore del nuovo protocollo, così da consentire una opportuna programmazione degli interventi previsti, dispone la ripresa del campionato per domenica 13 dicembre 2020, con la calendarizzazione del programma gare previsto per l’8 novembre.

Domenica, dunque, l’Arzignano Valchiampo sarà impegnato allo stadio Boscherai Pedavena alle 14.30 nel recupero della sesta giornata contro l’Union Feltre.