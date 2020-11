McControl Diavoli Vicenza riprendono il 5/12 con la stella di bronzo al merito del CONI

HOCKEY IN LINE – McControl Diavoli Vicenza torna in pista sabato 5 dicembre con la ripresa dei campionati di seria A e B e i nuovi calendari a partire dai recuperi delle partite saltate.

Secondo le nuove disposizioni ci sarà l’obbligo dei tamponi pre-partita, forniti da FISR ed effettuati da personale sanitario delle società nei giorni precedenti alle gare. Nei prossimi giorni dovrà uscire un nuovo protocollo con tutte le direttive.

I Diavoli ripartono da Piacenza, in trasferta, e la difficoltà maggiore sarà ritrovare il ritmo partita, ma in casa biancorossa sono tutti desiderosi di ricominciare.

LA STELLA DI BRONZO AL MERITO

Grande soddisfazione per i vicentini che nel mese di novembre sono stati insigniti dal Comitato Olimpico Italiano della Stella di bronzo al merito sportivo, grazie ai risultati del 2019. Indimenticabile la vittoria in Coppa Italia conquistata ai primi di marzo del 2019, il primo titolo per i Diavoli che hanno fatto vivere uno splendido week end di hockey alla città, visto che è stata proprio la società berica ad organizzare la Final Six di Coppa Italia maschile e la Final Four di Coppa Italia femminile, ospitando nella propria “casa”, il pattinodromo comunale di Viale Ferrarin, le migliori squadre dell’hockey in line italiano.

Si riparte quindi con questo riconoscimento e l’auspicio che possa essere di stimolo e di buon augurio per il proseguo della stagione.