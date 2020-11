Migross Hockey Asiago piega Ritner Buam a Collalbo per 1-4

La Migross Supermercati Asiago Hockey si impone 1 a 4 sui Rittner Buam all’Arena Ritten, dopo una buona partita, in cui i Giallorossi non mai stati in difficoltà.

Soliti assenti per coach Mattila, che deve rinunciare a Marchetti S., Olivero e Tessari A.

PRIMO TEMPO

Ottimo primo tempo per gli Stellati che impongono il proprio gioco per l’intera durata del tempo nei confronti dei Rittner Buam. I Leoni collezionano diverse occasioni prima di passare in vantaggio, due su tutte: la prima nella quale Michele Marchetti si accentra bene ma non riesce a bucare tra i gambali Treibenreif, poi un contropiede solitario di Vankus respinto sempre dal goalie di casa. Al 15’, alla terza occasione in superiorità numerica, triangolazione tra Mantenuto, Marchetti e Vankus, con quest’ultimo che sotto porta spedisce il disco sotto la traversa e firma lo 0-1. Due minuti più tardi, Rosa recupera disco in difesa e lancia McParland, che in velocità entra in zona offensiva e fredda Treibenreif con un preciso tiro di polso sul secondo palo.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo crescono i padroni di casa che riescono a giocare di più il disco e a costruire qualcosa in zona offensiva, a differenza del primo tempo nel quale avevano impensierito poco o niente Vallini. La frazione è però avara di grandi occasioni e i portieri si limitano all’ordinaria amministrazione. Negli ultimi minuti del tempo l’Asiago si rende nuovamente pericoloso in tre occasioni, andando vicino al goal con Frei e Gellert e realizzando lo 0 a 3 con Vankus, che, dopo un ottimo lavoro di Stevan e Tessari nell’angolo di destra, riceve il disco dal numero 14 e da posizione centrale batte Treibenreif tra i gambali.

TERZO TEMPO

Nell’ultimo tempo del match l’Asiago controlla la partita senza grosse difficoltà, lasciando poco spazio ai Rittner Buam che difficilmente riesce a mettere in difficoltà la difesa Stellata. La partita si trascina verso la fine e, a 4 minuti dal termine, coach Heiskanen decide di togliere il portiere per tentare il tutto per tutto. Il Renon per un minuto mette sotto pressione l’Asiago e alla fine realizza il goal della bandiera con Tudin che riesce a deviare una conclusione di Markus Spinell. I padroni di casa ci riprovano e tolgono nuovamente il portiere, ma questa volta l’Asiago conquista il puck e lo deposita in rete con McParland, che chiude il match.

La Migross Supermercati Asiago Hockey torna da Collalbo con tre punti importanti per le classifiche della Alps Hockey League e della Serie A e ora avrà una settimana per prepararsi al match di sabato prossimo, quando all’Odegar arriverà il Gardena.

Formazione Rittner Buam: Treibenreif H. (Treibenreif R.), Ramoser, Vigl, Ohler R., Brunner, Lank, Prast, Quinz, Kostner J., Sharp, Eisath, Tudin, Spinell, Kostner S., Lutz, Marzolini, Ohler M., Pechlaner, Gabri, Giacomozzi, Fink.

Formazione Asiago: Vallini (Stevan L.), Forte F., Miglioranzi, Casetti, Ginnetti, Forte M., Parini, Gellert, Mantenuto, McParland, Dal Sasso, Tessari, Stevan M., Frei, Vankus, Zampieri, Forte M., Lievore, Marchetti M., Rosa, Magnabosco.