Nuovi tamponi in casa LR Vicenza ed esito negativo per Nicola Bizzotto, che dunque si sottoporrà dunque alle visite di idoneità per riprendere gli allenamenti con il gruppo.

Ancora positivi, invece, gli altri due difensori Matteo Bruscagin ed Emanuele Padella che verranno sottoposti a nuovi test nei prossimi giorni.