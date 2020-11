Calcio in lutto: addio ad Ernesto Galli

In queste ore se ne è andato un altro pezzo di storia biancorossa: Ernesto Galli.

Lo storico portiere del Real Vicenza, che ha poi allenato la squadra biancorossa e ricoperto per molto tempo il ruolo di “vice” e di allenatore dei portieri, é morto questa mattina all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove era ricoverato.

Era nato il 25 luglio del 1945 a Venezia e giocò, nel ruolo di portiere, nel Lanerossi dal 1975 al 1979 e nella stagione 1980-1981. Partecipò alla promozione in serie A della formazione berica nella stagione 1976-1977 e contribuì alla conquista del secondo posto in quella successiva, targata Real Vicenza.

In totale sono 137 le sue apparizioni in maglia biancorossa: a Brescia é legata l’altra parte importante della sua carriera (166 presenze dal 1967 al 1974) anche se é nella Spal che esordì ventenne in serie A lanciato dal presidente Paolo Mazza.

Allenò il Lane nelle prime giornate del campionato di serie C1 nel 1988-1989, venendo esonerato dopo poche partite e richiamato in panchina nelle ultime gare dove conquistò la salvezza.

Grande il cordoglio non solo a Vicenza per la scomparsa di un personaggio che sapeva farsi apprezzare per le sue qualità umane al di là di quelle sportive e oggi sono in tanti a piangerlo e ad unirsi al dolore della famiglia.