Oggi torna in campo Lazzaro con spirito combattivo e grande grinta [VIDEO]

Maria Flora Lazzaro (numero 8) è stata il secondo neo acquisto della stagione 2020-2021 per AS Vicenza allenata da Claudio Rebellato.

Classe 1996, altezza 175 centimetri, lo scorso anno giocava in A2 nella Nico Montecatini (anche nel 2018-19, mentre l’anno prima al San Giovanni Valdarno) in campo per 27 minuti a partita segnando una media di 8,3 punti a match.

Ricopre indifferentemente i ruoli di guardia e ala. Giocatrice completa, di grande grinta, è sicuramente dotata di ottimo spirito combattivo, mai doma.

Torna in campo dopo uno stop di un paio di settimane (per un lieve infortunio) proprio oggi pomeriggio alle 18 con capitan Monaco e compagne in terra trevigiana contro Ponzano.

L’INTERVISTA