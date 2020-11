SR Ramonda Ipag Montecchio in trasferta con Talmassons dell’ex Alice Pamio

VOLLEY FEMMINILE – SERIE A2 – Dopo la sconfitta casalinga con Megabox, il SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO MAGGIORE di Alessio Simone cercherà punti a Talmassons.

Il match si gioca dalle ore 17 di domenica 29 novembre 2020, in diretta sul canale web della Lega Femminile di Pallavolo: www. lvftv.com

Queste le dichiarazioni di coach Simone:

“Settimana quasi normale a livello di organico. Era un po’ che non succedeva. La squadra è al lavoro per cercare di ritrovare un po’ di entusiasmo e di gioco. Le due cose vanno di pari passo. Sappiamo che ci aspetta una partita difficile contro uno squadrone che pensiamo sia al completo. Noi dobbiamo pensare a crescere ed a giocare a pallavolo come facciamo in allenamento. Domenica ci proveremo”.

al quale fa eco il capitano Scacchetti:

“Domenica torniamo in campo finalmente perché vogliamo riscattarci per la prestazione di domenica scorsa. Abbiamo una bella opportunità tra le mani. Ci vorrà tanta determinazione e soprattutto tanta sfacciataggine perché dall’altra parte del campo ci saranno giocatrici esperte e quindi noi dovremmo rispondere con l’atteggiamento che una squadra giovane non deve mai perdere. È ora di raccogliere di frutti del nostro lavoro iniziato a luglio”.