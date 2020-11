Sabato da Ponzano inizia il “tour de force” di AS Vicenza: 5 partite in due settimane

Finalmente si torna a giocare!

Dopo due stop forzati – causa Covid – che hanno visto rinviare le partite da disputare a Moncalieri e in casa con Castelnuovo Scrivia ( verranno recuperate la prima l’8 dicembre, la seconda il 2 del prossimo mese) A.S. Vicenza scende in campo sabato 28 novembre in quel di Ponzano.

Ponzano, a dispetto della bassa posizione di classifica a 4 punti, è reduce dalle ultime consecutive vittorie, entrambe fatte registrare in trasferta: a Villafranca e a Carugate.

Annovera tra le sue fila giovanissime speranze della Reyer, ma guidate in campo sapientemente da calibri come Federica Iannucci, classe 1993, guardia tiratrice ex Sarcedo, Viviana Giordano, play talentuoso proveniente da Mantova e attenzione anche a Miccoli, ala di tutto rispetto.

Una sfida, dunque, che si annuncia tutt’altro che facile, visti gli equilibri che regnano nel girone, con Schiavon Ponzano sicuramente in netta crescita.

In casa berica Tibè è pienamente recuperata e rivedremo in campo con tanta voglia di fare bene Maria Lazzaro, assente nell’ultima partita disputata contro Bolzano.

Tra sabato 28 e mercoledì 2 dicembre in casa con Scrivia, domenica 6 dicembre ancora al Palazzetto con Carugate, martedì 8 a Moncalieri e domenica 13 a Crema, A.S. Vicenza è attesa a un vero tour de force dove si potranno verificare le ambizioni della squadra di Claudio Rebellato, fin qui dal cammino impeccabile: 5 vittorie su 6 incontri è un bel biglietto di presentazione!

La partita con Schiavon Ponzano si gioca al PalaCicogna di Piazzale dei Dogi, con inizio alle ore 18, a porte chiuse. Si potrà vedere in diretta streaming in Veneto Globe sul suo canale Youtube e sul portale www.streamingsport.it

Arbitri le signore Clara Tomasello di Origgio (Va) e Sara Canali di Gandino (Bg)

Nella foto di copertina le giocatrici biancorosse “testimonial” nella giornata contro la violenza sulle donne