I 60 anni dell’Hockey Trissino nel libro di Lorenzo Zarantonello

Sessanta anni di storia. Non capita sempre una ricorrenza così prestigiosa per una società sportiva.

Nella stagione 2020/21 ricorre proprio il sessantesimo anniversario della fondazione e della partecipazione al primo campionato dell’Hockey Trissino, datate 1961.

Per cercare di raccoglier le emozioni, le storie e le vicissitudini sportive di un periodo così importante di sport trissinese, Lorenzo Zarantonello ha deciso di scrivere un libro, in cui si parla di sport, di numeri, di risultati, ma soprattutto dell’importanza sociale che un club sportivo può ricoprire per una città.

Il volume, edito da CentroOffSet Master Srl – Industria Grafica, è stato scritto da Lorenzo Zarantonello, con il contributo della maestra Maria Faccin, con la collaborazione fotografica di Luigi Mecenero e Pietro Rasia. Un ringraziamento speciale va poi a Giuseppe Rossetto per la stampa e al presidente Matteo Mastrotto per la sensibilità dimostrata.

Il volume (128 pagine e 198 foto), è suddiviso in 4 capitoli:

1) Dalla fondazione alla stagione sportiva 1978 (18 anni per arrivare alla conquista della Coppa Italia e del Campionato Italiano);

2) Dalla stagione sportiva 1979 alla stagione 2000/2001 (I 22 anni di mezzo: l’esplosione del settore giovanile e la conferma della prima squadra);

3) Dalla stagione sportiva 2001/2002 alla stagione 2020/2021 (Il nuovo corso degli ultimi 20 anni e la scalata alle posizioni che contano);

4) Attività collaterali (tempo libero, campus residenziali giovanili, promozione dell’hockey pista, cabaret e tempo libero, giornate gastronomiche e festa dei risotti).

Una pubblicazione del genere avrebbe meritato una presentazione in grande stile, una festa con vecchie e nuove glorie dell’hockey trissinese, purtroppo a causa della pandemia e delle restrizioni per il contenimento del Covid-19 non potrà esserci alcun evento ufficiale per festeggiare la ricorrenza e non potrà esserci una presentazione del libro in presenza dell’autore.

Il volume sarà disponibile da martedì 1° dicembre presso: