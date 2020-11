La Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della documentazione fornita e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle autorità sanitarie, per cause di forza maggiore rinvia a data da destinarsi la partita Union Feltre – FC Arzignano Valchiampo, in programma per Domenica 29 Novembre e valida come recupero della 6° Giornata del Campionato di Serie D 2020/21.

