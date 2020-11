Domenica 29/11 per Tramarossa inizia il campionato di serie B

BASKET – Ci siamo: la sesta stagione in Serie B della Pallacanestro Vicenza, da cinque anni denominata Tramarossa, è alle porte. Domenica i ragazzi di Cesare Ciocca saranno di scena a Padova, al PalaGozzano (rigorosamente a porte chiuse) per affrontare l’Unione Basket Padova nella prima giornata di campionato. Palla a due alle ore 18. La partita sarà in diretta streaming su Youtube

Il precampionato biancorosso è stato sicuramente positivo: nelle undici partite giocate, tra amichevoli e Supercoppa, la Tramarossa è uscita vincente in sette occasioni (due amichevoli e cinque partite di Supercoppa), cedendo il passo solo in tre partite (le amichevoli contro Mestre e San Vendemiano, oltre alla semifinale contro Bernareggio).

Ora si fa sul serio: inizia un campionato diverso dal solito, con una squadra quasi interamente nuova sotto la guida di un nuovo allenatore. La prima avversaria sarà la Guerriero Padova degli ex Andrea Campiello ed Eros Chinellato, già affrontata due volte in prestagione.

La Tramarossa è uscita vincente in entrambe le occasioni, ma non per questo bisognerà sottovalutare l’impegno: l’Unione contava di alcune assenze nelle due sfide di Vicenza e arriva invece al campionato a ranghi completi. Su tutti, occhio proprio ai due ex, che già nella partita di Supercoppa hanno mostrato le qualità apprezzate dai tifosi biancorossi durante la loro permanenza.