Megabox Vallefoglia infligge un secco 3-0 a SRamonda Ipag Montecchio

PALLAVOLO FEMMINILE SERIE A2 – Ritorna in campo dopo due settimane di stop forzato il Sorelle Ramonda Ipag contro la compagine del Megabox Volley Vallefoglia dell’ex Alice Pamio e dell’esperta Lucia Bacchi.

Il match inizia con un minuto di silenzio per Loreno Bressan, recentemente scomparso e che ha lasciato un vuoto incolmabile tre le fila di Montecchio.

PRIMO SET

Parte bene il Sorelle Ramonda Ipag con un primo tempo di Bovo, al suo rientro in campo, ma la Megabox fa valere subito la sua esperienza portandosi 3-7. Risolve Battista con un attacco lungo (4-7) e poi con un ace (5-7). Le avversarie allungano ancora ma Mangani accorcia a -2 (8-10). Coach Simone interrompe il gioco sull’8-13 ed è Scacchetti che risolve la situazione (10-15). Il mister rosso nero è costretto a chiamare un secondo time out per riorganizzare il gioco delle sue ragazze (12-19) e subito Brandi trova un varco nel muro avversario (13-19). Il Vallefoglia porta a casa il primo parziale agevolmente 18-25.

SECONDO SET

E’ vantaggio ospite nel secondo parziale (3-6) ed è time out per Montecchio (4-9). Niente da fare per le rosso nere che non trovano il loro gioco, commettendo troppi errori ed è il secondo time out (5-12). Sul 5-17 entrano, Monaco, Covino e Canton per provare a smuovere il risultato ed è finalmente Bovo che ottiene il cambio palla (6-17). Un pasticcio difensivo di Montecchio dà il ventiduesimo punto alla Megabox (9-22) che chiude poi il parziale 9-25.

TERZO SET

Nel terzo set scende in campo nuovamente la formazione titolare e subito Mangani mette palla a terra (1-0). Recuperano le avversarie (3-6), ma Montecchio accorcia (5-8). Mangani trova la diagonale vincente da zona uno (8-10). E’ nuovamente +5 per la Megabox (10-15) ma Brandi ferma l’attacco avversario (12-15). Con le ultime energie Montecchio prova a rientrare nel match con Bovo che mura Kramer (15-17). Cagnin sfiora le dita del muro ed è 16-19. Sul 18-21 entra al servizio Canton e sul 20-22 entra anche Covino sempre in battuta. Su 20-23 mister Simone chiama time out, e il Sorelle Ramonda reagisce portandosi 23-24, ma sono le avversarie che hanno la meglio chiudendo 23-25.

Commenta così la gara la presidente Carla Burato:

“Oggi siamo rientrate in campo dopo un fermo lungo di tre settimane, prima per il turno di riposo, e poi per due casi di positività. Le ragazze sono state in isolamento e quindi hanno ripreso gli allenamenti solo a metà settimana. Il risultato ovviamente ci penalizza, anche se nel terzo set si è vista in campo una squadra un po’ più amalgamata e con dei ritmi di gioco che assomigliano a quelli visti primi delle interruzioni. Sicuramente spiace questo fermo che ci ha penalizzato queste settimane, perché prima dello stop forzato avevamo preso un buon ritmo e si cominciavano a vedere cose buone in campo. Ora bisogna tornare a lavorare, riprendendo gli allenamenti in maniera serrata e soprattutto riportare la concentrazione in campo”.

TABELLINO

Ramonda Ipag Montecchio – Megabox Vallefoglia, 0 3

SORELLE RAMONDA IPAG MONTECCHIO: Bovo 7, Scacchetti 1, Battista 5, Canton, Mangani 5, Brandi 8, Covino, Cagnin 6, Monaco, Imperiali (L), Rosso,. All.: Simone.

MEGABOX VALLEFOGLIA: Bresciani (L), Bacchi 10, Kramer 12, Costagli 12, Balboni 1, Saccomani, Colzi 11, Pamio 15, Durante, Bertaiola, Ricci, Stafoggia. All.: Bonafede.

Arbitri:.D. Serafin, F. Sorgato

Parziali: 18-25; 9-25; 23-25

Note: Durata set: 21’, 18’, 25’; totale 1.04’. Vallefoglia: battute sbagliate 8, vincenti 1, muri 14. Montecchio: battute sbagliate 2, vincenti 1, muri 6. Ricezione: Montecchio 48%, Vallefoglia 57%. Attacco: Vallefoglia 49%, Montecchio 27%.

